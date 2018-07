Rafael Silva, atacante do Vasco, revela acerto com o Cruzeiro

O Cruzeiro tem mais um reforço certo para a temporada 2016. Neste sábado, o atacante Rafael Silva, que estava no Vasco, concedeu entrevista à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, e revelou que já acertou tudo para defender o time mineiro na próxima temporada. De acordo com ele, falta só assinar o contrato, o que acontecerá na segunda-feira.

"Estive aí e conheci ele (o presidente Gilvan de Pinho Tavares) e deu para ver que é uma boa pessoa. Segunda-feira estarei aí para tentar fechar a negociação", contou Rafael Silva à rádio.

O atacante de 25 anos, entretanto, deve chegar para compor o grupo e não para ser titular. No Vasco desde meados de 2014, marcou só 11 gols em 62 partidas. Ao longo do Campeonato Brasileiro, fez 11 jogos como titular e marcou três gols. Dois deles, entretanto, foram exatamente contra o Cruzeiro.

O ponto positivo é que ele fez gols nos dois jogos das finais do Campeonato Carioca sobre o Botafogo e também o gol que classificou o Vasco sobre o Flamengo na Copa do Brasil. No Brasileirão, viu seu time ser rebaixado.

"Tive momentos de destaque pelos gols em decisões, mas infelizmente não consegui ajudar o grupo, que estava empenhado em evitar o rebaixamento. Não conseguimos e lamentamos demais, pois o Vasco não merecia cair", comentou. Na partida que rebaixou o Vasco, ele foi escalado como reserva.

Até aqui, o Cruzeiro já contratou o atacante Douglas Coutinho, do Atlético Paranaense, e o meia argentino Juan Sánchez Miño, que estava no Estudiantes. O clube não oficializou os reforços, mas os nomes foram confirmados pelo presidente Gilvan de Pinho. Os mineiros também estariam perto de fechar com o meia argentino Matías Pisano e o volante colombiano Gustavo Cuellar.