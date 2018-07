Rafael Silva comemora estreia com gol no Vasco da Gama

RIO - Depois de conquistar o título paulista com o surpreendente Ituano, o atacante Rafael Silva foi contratado pelo Vasco como uma aposta. E já deu certo logo na estreia, ao marcar um dos gols da vitória sobre o Oeste, por 2 a 0, no sábado, em São Januário, pela quarta rodada da Série B - Thalles fez o outro.

"No meu ponto de vista, a minha estreia foi boa. Mas, independente de eu ter entrado e feito o gol, a vitória da equipe que foi muito importante", afirmou Rafael Silva, feliz com tudo o que aconteceu diante do Oeste. Mas, apesar da boa estreia, ele ainda não pôde sentir de perto a força da torcida vascaína, já que o jogo de sábado em São Januário foi realizado com portões fechados, por causa de punição imposta pela justiça desportiva ao clube.

"Mesmo sem torcida, foi bom. Deu para escutar os torcedores lá do lado de fora. Eles nos apoiaram muito. Deu para ter a noção e a dimensão do tamanho da torcida do Vasco. Espero que nos próximos jogos com torcida, eu possa marcar também", revelou Rafael Silva.