Rafael Silva comemora sucesso e artilharia e quer ajudar o Vasco a se salvar No Vasco desde a temporada passada - vindo do Ituano, onde foi campeão paulista em 2014 -, o atacante Rafael Silva tem tido sucesso com a camisa da equipe de São Januário com gols importantes e atuações decisivas em partidas pelo Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Após marcar contra o Palmeiras no último fim de semana, se tornou o artilheiro do time em 2015 com 10 gols, ultrapassando Gilberto (já fora do clube), que tem nove.