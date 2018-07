Rafael Silva se diz mais responsável com forma física e quer espaço no Vasco Autor do único gol no treino coletivo desta quinta-feira, o atacante Rafael Silva quer conquistar uma vaga no time titular do Vasco. E para isso tem corrido bastante, até se esgotar fisicamente. Na terça-feira passada, o jogador chegou a passar mal durante o treinamento por causa do esforço, aliado ao forte calor em Pinheiral (RJ), onde o time realiza pré-temporada.