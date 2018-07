Rafael Sobis assina contrato, mas evita prever data de estreia no Cruzeiro

Anunciado como reforço do Cruzeiro na quinta-feira da semana passada, o atacante Rafael Sobis enfim assinou contrato nesta quinta. O jogador aguardava procedimentos burocráticos com o mexicano Tigres, seu ex-clube, para sacramentar o vínculo com a equipe mineira. Ele será apresentado às 10 horas de domingo, no Mineirão.

Aprovado nos exames médicos, Sobis assinou vínculo de três anos. "É uma oportunidade única. Desde já quero agradecer à direção do Cruzeiro, pelo esforço e por tudo que fizeram por mim. Hoje estou feliz vestindo essa camisa, com a expectativa de fazer o melhor possível e levar esse clube ainda mais longe", disse o jogador de 31 anos.

Fora de forma, o novo reforço cruzeirense evitou apontar data para sua estreia. "Sobre a minha estreia, acho que é difícil dizer. A comissão técnica estava viajando, acabaram de chegar e ainda vamos conversar sobre isso. Ver qual será a melhor opção, acompanhar a evolução dos treinamentos, mas espero darei o melhor de mim para poder jogar o mais rápido possível", projetou

O Cruzeiro será o sexto clube da carreira de Rafael Sobis, de 31 anos. O atacante iniciou a carreira no Internacional e também defendeu o Fluminense no futebol brasileiro. Fora do País, além do Tigres, também passou pelo espanhol Betis e também pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

O atacante, de 31 anos, é considerada a principal contratação para o setor ofensivo do Cruzeiro para a temporada 2016. E, além dele, o clube se reforçou nos últimos dias com o argentino Ramón Ábila.

Nesta quinta, a diretoria cruzeirense afirmou que ainda acerta os últimos detalhes do contrato do argentino. O clube aguarda pelos documentos de transferência para agendar sua apresentação oficial.