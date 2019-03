Rafael Sóbis celebra primeiro gol em volta ao Inter e é elogiado por Odair

Rafael Sóbis precisou de seis jogos para balançar as redes em seu retorno ao Internacional, mas valeu a pena esperar, segundo ele mesmo. O primeiro gol do atacante saiu na noite desta quarta-feira, quando o time gaúcho venceu o Palestino-CHI por 1 a 0, em jogo válido pela rodada de estreia da Copa Libertadores, na casa do adversário.

"Não poderia ter escolhido um momento melhor. Que bom que o gol foi importante e acima de tudo nos deu a vitória. Parabéns ao grupo, porque pegamos uma equipe difícil, que já vinha embalada na competição", comentou Sóbis após a partida.

O experiente atacante de 33 anos entrou em campo apenas no segundo tempo e decidiu o jogo em boa cobrança de falta. O poder de decisão do atleta foi elogiado pelo técnico Odair Hellmann, que também destacou a boa postura adotada pelo time jogando fora de casa.

"Importante vitória, jogo muito consistente. Eles criaram duas ou três situações, mas nada com muita contundência. A gente controlava bem neste sentido e fizemos um gol com o Sóbis, que foi bem no jogo, bate bem na bola. O goleiro ficou esperando cruzamento, mas ele bateu bem direcionado, firme. Aí a gente teve mais espaços para fazer a vitória com mais tranquilidade", avaliou Odair.

O Inter vai a campo no próximo domingo para enfrentar o Aimoré, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho. Na próxima quarta-feira, volta a jogar pela Libertadores, em duelo contra o Alianza Lima, também no Beira-Rio.