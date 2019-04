Rafael Sóbis cita volume impressionante do Inter em derrota para a Chapecoense

O Internacional estreou no Campeonato Brasileiro com derrota para a Chapecoense por 2 a 0, neste sábado, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Após o jogo, o atacante Rafael Sóbis não viu com justiça o resultado do confronto.

"Fizemos um bom jogo, principalmente no segundo tempo. Tivemos um volume impressionante e criamos algumas chances para sair com um melhor resultado. Queríamos vencer, claro, e se fosse por justiça nós deveríamos ter vencido", disse.

Para este confronto, o técnico Odair Hellmann resolveu poupar grande parte do time titular em razão do desgaste da viagem para o Peru na última semana - duelo contra o Alianza Lima, pela Copa Libertadores. Rafael Sóbis falou do desgaste do elenco com tão pouco tempo para treinar.

"Estamos vindo de uma viagem desgastante. Quase duas noites sem dormir. Evidente que a preparação fica comprometida, mas isso não é desculpa, pois quem entrou em campo hoje (sábado) foi bem e, como disse, fizemos um bom jogo e poderíamos ter vencido", completou o centroavante.

Com a bola rolando, a Chapecoense venceu por 2 a 0, com dois gols de Everaldo - um no final do primeiro tempo e outro na etapa final. E manteve o tabu de nunca perder ponto em casa para o time colorado. Em cinco confrontos, foram cinco vitórias.