Rafael Sóbis diz que amistosos contra o Corinthians darão ritmo ao Cruzeiro

O atacante Rafael Sóbis afirmou que o amistoso contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 20 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, servirá para dar ritmo de jogo e competitividade ao Cruzeiro, depois de 11 dias de férias e um período de treinamentos desde a volta aos trabalhos na última segunda. "Primeiramente precisamos encher o tanque", disse o jogador neste sábado.

Os mineiros fazem outro jogo preparatório contra os paulistas, na Arena Corinthians, em São Paulo, no dia 11 de julho. "Temos que fazer amistosos e que bom que serão contra um time grande. Isso vai nos deixar mais preparados porque a Copa do Mundo acaba em um domingo e na segunda-feira estaremos jogando (pela Copa do Brasil). Precisamos estar em ritmo de competição. Os treinos estão fortes", completou Rafael Sóbis.

Segundo o atacante, esse período de treinamentos e amistosos será a base para o restante da temporada, em que o grupo enfrentará maratona de jogos pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

"Acho que somos um dos poucos times que estão trancados em concentração. Isso mostra a importância que estamos dando a isso, pois são esses dias que nos darão sustentação até o fim do ano. Vamos trabalhar bem e absorver o máximo de coisas boas nesses amistosos porque, quando começar, não vamos ter tempo nem para treinar", reforçou.

O meia Rafinha concordou com Rafael Sóbis. "É importante, ainda mais que será um jogo aqui em Belo Horizonte e outro em São Paulo, com torcidas, e contra uma grande equipe. É bom para que possamos retomar esses jogos porque logo depois, quando acabar a Copa do Mundo, teremos um dos compromissos mais importantes da nossa temporada. É bom encarar um time forte em amistosos para, quando recomeçarmos, recomeçarmos bem", destacou.

O elenco do Cruzeiro treinou neste sábado e segue a sua preparação na manhã deste domingo na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O atacante Fred ainda se recupera de lesão e realizou mais uma sessão de fisioterapia.

O clube celeste volta às competições oficiais no dia 16 de julho, às 20 horas, no estádio do Mineirão, contra o Atlético Paranaense, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, em Curitiba, 2 a 1 para os mineiros.

Pelo Brasileirão, o time entra em campo no dia 19, às 19h30, também no estádio do Mineirão, contra o América-MG, pela 13.ª rodada. A equipe é a oitava colocada, com 18 pontos. Já na Libertadores, os jogos das oitavas de final diante do Flamengo serão nos dias 8 e 29 de agosto.