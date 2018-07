Rafael Sóbis explora cobranças de falta no Fluminense No empate com o Atlético-PR por 1 a 1, na noite de quarta-feira, em Curitiba, o atacante Rafael Sóbis fez o gol do Fluminense numa bela cobrança de falta. Feliz com o aproveitamento, ele revelou que passou a explorar mais essa qualidade de seu jogo, com a expectativa de ter ainda maior sucesso no futuro.