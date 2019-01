Rafael Sóbis minimiza derrota e vê Inter no 'caminho certo'

O Internacional teve a chance de assumir a liderança do Campeonato Gaúcho, mas acabou sendo derrotado por 2 a 1 pelo Pelotas, nesta quinta-feira, no Beira-Rio. Após reestrear com a camisa colorada, o atacante Rafael Sóbis minimizou o tropeço e colocou a equipe focada em buscar o título do torneio.

"O resultado é ruim. Normal não é. Mas tomamos a virada de bola parada. Tudo isso faz parte de um processo. Lógico que ninguém quer perder, mas faz parte. Temos que ter tranquilidade. Estamos no caminho certo. É seguir fazendo as coisas direito e ir em busca do nosso objetivo que é muito maior", afirmou o atacante.

Tricampeão gaúcho e bicampeão da Copa Libertadores pelo clube, Rafael Sóbis voltou ao Inter após uma temporada com poucas oportunidades no Cruzeiro. O jogador começou a partida contra o Pelotas no banco de reservas e entrou aos 25 minutos da etapa complementar.

Passado a estreia, Rafael Sóbis volta a ser opção para o técnico Odair Hellmann neste domingo, quando o Inter enfrentará o São José, às 17 horas, no Estádio Passo D'Areia. O time é o quinto colocado no Gaúcho, com três pontos, um atrás do líder Grêmio.