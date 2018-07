Rafael Sobis faz exames médicos para assinar com o Cruzeiro

Anunciado como reforço do Cruzeiro na última quinta-feira, Rafael Sobis apareceu pela primeira vez na Toca da Raposa II nesta quarta. O jogador foi ao CT do clube para começar a realizar os exames médicos e os testes físicos necessários para a assinatura do seu contrato.

O reforço cruzeirense foi avaliado pelo médico Sérgio Freire Júnior e também pelo fisioterapeuta Charles Costa. Além disso, aproveitou para conhecer as instalações do CT do seu novo clube.

Rafael Sobis estava no mexicano Tigres e após ser aprovado nos exames médicos, vai assinar um contrato válido por três anos com o Cruzeiro. A expectativa é de que esse processo esteja encerrado até o fim de semana, permitindo que o jogador seja apresentado oficialmente.

O Cruzeiro será o sexto clube da carreira de Rafael Sobis, de 31 anos. O atacante iniciou a carreira no Internacional e também defendeu o Fluminense no futebol brasileiro. Fora do País, além do Tigres, também passou pelo espanhol Betis e também pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

O atacante, de 31 anos, é considerada a principal contratação para o setor ofensivo do Cruzeiro para a temporada 2016. E, além dele, o clube se reforçou nos últimos dias com o argentino Ábila.

Embalado por duas vitórias seguidas, o Cruzeiro chegou aos 14 pontos e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, passando a ocupar a 12ª posição. O time volta a jogar nesta quarta-feira, quando vai encarar a Chapecoense, na Arena Condá, pela 12ª rodada.