Rafael Sóbis vê tudo 'caminhando muito bem' no Fluminense

Um dos jogadores mais experientes do elenco comandado pelo técnico Cristóvão Borges, o atacante Rafael Sóbis acredita que o Fluminense tem condições de conquistar o título do Brasileirão. Mesmo porque, ele avalia que tudo está "caminhando bem" no clube atualmente.

"As coisas estão andando muito bem. Nosso grupo é muito qualificado, tem excelentes jogadores e um excelente treinador", afirmou Rafael Sóbis, ao lembrar que o Fluminense aparece hoje na terceira posição no Brasileirão, seis pontos atrás do líder Cruzeiro. "Disputar o primeiro lugar é muito bom para o ego. Estávamos disputando para não cair (no campeonato do ano passado) e agora temos condições de ganhar o título. Tudo no clube está caminhando bem."

Pensando em manter esse bom momento, o Fluminense volta a campo no domingo, quando enfrenta o quarto colocado Atlético-PR na Arena da Baixada, em Curitiba. "É um jogo difícil, contra uma equipe concorrente no momento. Estamos nos preparando, conversando bastante em todos os treinos. Esperamos que isso nos ajude muito no jogo", disse Rafael Sóbis.