Rafael Sóbis volta a ser relacionado e pode reforçar o Cruzeiro

O técnico Mano Menezes divulgou a lista de relacionados nesta terça-feira e confirmou que o Cruzeiro terá importantes reforços para enfrentar o Flamengo, quarta, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E o principal deles é o atacante Rafael Sóbis. Recuperado de contusão, ele aparece como um dos principais candidatos a ocupar a vaga de Arrascaeta, convocado pela seleção uruguaia.

Outras duas novidades na equipe são a presença do zagueiro Digão, também recuperado de lesão, e do volante Lucas Romero, que estava suspenso. Já o meia Rafinha recebeu o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Cruzeiro.

No treino realizado nesta terça-feira, Mano Menezes fechou a atividade e não deu pistas do time que deve ir a campo. Para o lugar de Rafinha, Alisson é o provável substituto. Já os candidatos a ficar com a vaga de Arrascaeta são Rafael Marques, Jonata e Rafael Sóbis, que está sem ritmo de jogo e pode ficar como opção no banco.

Quem está confirmado no time titular é Robinho, após se recuperar de contusão e iniciar o jogo contra o Atlético Paranaense. "Robinho é um jogador muito importante, que arma bem, é inteligente, ajuda a compor e a organizar o time. Nessa volta já deu demonstração dessa importância, com gol, assistência. Ele é dedicado, mas lesões fazem parte, ainda que ninguém deseje. Tenho certeza que ele ainda vai fazer muito pelo Cruzeiro", elogiou o lateral-direito Ezequiel nesta terça-feira.