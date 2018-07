Rafael Toloi conquista espaço, mas ainda é reserva no São Paulo

SÃO PAULO - O zagueiro Rafael Toloi teve um bom desempenho na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Guarani, no sábado, 9, e, apesar de ser uma aposta da diretoria, vai voltar para a reserva na partida contra o Atlético-MG, quarta, pela Libertadores. Isso porque ele está acostumado a atuar pelo lado direito da defesa, o mesmo do experiente Lúcio. Agora, está sendo preparado para conseguir desenvolver o mesmo futebol pela esquerda, para assumir a vaga de Rhodolfo. “Eu já joguei pelo lado esquerdo, não faz muita diferença. O problema é que sou destro e às vezes fica difícil para fazer lançamentos.”

Ele explica que vem treinando forte e que está preparado para atuar ao lado de Lúcio quando for preciso. O titular Rhodolfo também está dando conta do recado, mas sabe que Toloi tem grande admiração da diretoria do clube, que prorrogou o contrato do atleta até 2017. “Fico feliz pela confiança do clube”, conta Toloi. “Estou feliz, a prorrogação do vínculo é importante para mim e acho que é fruto do trabalho que estou fazendo.”

Aos 22 anos, Toloi explica que está sendo muito bom poder conviver com o pentacampeão Lúcio, que tem boas passagens pela seleção brasileira. “Quando eu era novo, ele era um dos zagueiros que eu mais gostava, principalmente por causa da grande força física. É uma alegria poder trabalhar ao lado dele. Sou jovem e quero crescer ainda mais.