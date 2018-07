Rafael Toloi diz faltar 'poucos dias' para volta ao São Paulo

Quando conseguiu recuperar seu espaço no São Paulo, Rafael Toloi sofreu um estiramento no músculo superior da coxa esquerda. A lesão aconteceu em 21 de setembro, no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians, e só nesta quinta-feira o jogador começou o processo de transição do Reffis (centro de recuperação do clube) para o campo.

Com a recuperação correndo bem, ele não vê a hora de voltar a ser uma opção para o técnico Muricy Ramalho, que tem sofrido para montar o time tamanho o número de desfalques. "Faltam poucos dias para poder ficar à disposição do time novamente. Tenho feito tudo certinho, sem pressa ou afobação, porque quero me recuperar bem e retomar a briga por títulos. Aqui, somos sempre cobrados por conquistas e farei de tudo para que isso aconteça no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana", diz Toloi.

O zagueiro foi muito bem no seu primeiro semestre no clube, em 2012, conquistando o título da Copa Sul-Americana como titular. No ano seguinte, porém, seu futebol caiu de rendimento e ele foi emprestado para a Roma. Voltou durante a Copa do Mundo e logo recuperou a confiança dentro do clube.

"Hoje posso dizer que sou muito mais experiente. Saber que o Muricy queria a minha volta também foi importante, porque me deu mais confiança. Amadureci, me tornei um pai de família e estou muito feliz. Espero manter isso e voltar bem quando me recuperar", completa Toloi.