Rafael Toloi diz que São Paulo vive o melhor momento da temporada

Mesmo vice-líder do Campeonato Brasileiro o São Paulo passou uma semana agitada. O clube negocia dois jogadores com times do exterior e a diretoria admite o atraso de dois meses nos direitos de imagem. O elenco, porém, tenta evitar a influência desses acontecimentos e o zagueiro Rafael Toloi disse nesta quinta-feira que a equipe vive o melhor momento no ano.

O Tricolor vem de duas vitórias consecutivas em casa e está empolgado pelo início do trabalho do técnico colombiano Juan Carlos Osorio. "Nosso clube tem excelentes jogadores. É normal que haja interesse de outros clubes. Mas, de certa forma, nunca tivemos um momento tão bom quanto agora. Osorio deu um ânimo a mais", comentou o defensor.

A diretoria recebeu propostas pelo zagueiro Rodrigo Caio, que deve se transferir para o futebol europeu, e pelo volante Denilson, alvo do Al Wahda, dos Emirados Árabes. A preferência de Osorio é manter os dois jogadores para ter mais opções para definir a equipe, embora o clube admita a necessidade de melhorar as finanças.

"Cabe ao clube decidir e o atleta pode querer sair. Eu estou focado no São Paulo, temos um projeto bacana, com um novo técnico e um bom elenco. Temos tudo para ir bem no Campeonato Brasileiro", disse Toloi. O zagueiro lesionou o ombro direito contra a Ponte Preta e ficou fora dos últimos quatro jogos. O defensor agora recuperou a forma física e tem treinado entre os titulares para enfrentar a Chapecoense, sábado, fora de casa.