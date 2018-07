Rafael Toloi luta para ficar à disposição do São Paulo domingo

Com Kaká já liberado para fazer sua reestreia no São Paulo, o time pode ganhar mais um reforço para a partida contra o Goiás neste domingo, no Serra Dourada. Rafael Toloi tem mostrado boa evolução física e pode ficar à disposição para o duelo, válido pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor voltou ao Morumbi após ser emprestado para a Roma e tem trabalhado para readquirir a forma. Nos últimos dias, mostrou estar se aproximando do objetivo e tem aproveitado a semana sem jogos para intensificar o ritmo dos treinamentos.

"Trabalhei forte nessas duas semanas, e com certeza treinando mais esses dias que faltam pro próximo jogo estarei bem melhor fisicamente. Acho que a evolução já foi enorme nesse período, vou trabalhar nessa semana pra estar à disposição pro próximo jogo", afirmou o defensor ao site oficial.

O possível retorno de Toloi vem em boa hora. Além de Paulo Miranda estar machucado, os titulares Rodrigo Caio e Antonio Carlos não inspiram confiança na torcida; com Toloi à disposição, existe ainda a possibilidade de Rodrigo Caio voltar a atuar como volante, função em que foi promovido aos profissionais e onde se destacou com a seleção sub-21 no Torneio de Toulon, quando foi eleito o melhor jogador da competição e chamou a atenção de clubes europeus.

Na última semana, Toloi disputou seu primeiro coletivo desde a volta e gostou do que apresentou. "Foi bom o treino por ser o primeiro coletivo que fiz quando desde que voltei. Foi ótimo atuar com os companheiros, deu pra correr bastante e estou trabalhando forte pra cada dia melhorar mais minha condição", emendou.