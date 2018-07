Rafael Toloi não treina e deve desfalcar o São Paulo

SÃO PAULO - O zagueiro Rafael Toloi não deve ter condições de participar do jogo entre São Paulo e Vitória, neste domingo, em Salvador, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador havia treinado normalmente na última quinta-feira, mas ficou fora da atividade desta sexta, pois voltou a reclamar de dores no tornozelo direito.

Assim, Rafael Toloi retomou as atividades de recuperação no Reffis, sob os cuidados dos fisioterapeutas do São Paulo. Sem ele, o time perde uma opção para a zaga no banco de reservas, que deverá ser formada por Lúcio e Rhodolfo no duelo com o Vitória, que marcará a reestreia de Paulo Autuori no comando da equipe.

Em compensação, o zagueiro Paulo Miranda fez o seu primeiro treinamento com bola após se recuperar de uma fratura na mão. Nesta sexta, ele treinou ao lado do atacante Luis Fabiano, que está curado de um resfriado, e do lateral argentino Clemente Rodríguez. Os dois jogadores foram expulsos na derrota de quarta-feira para o Bahia e cumprirão suspensão automática contra o Vitória.