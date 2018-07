Rafael Toloi pede que São Paulo respeite o Penapolense

SÃO PAULO - Entre os grandes clubes paulistas, o São Paulo é o que tem, pelo menos na teoria, o adversário menos complicado nas quartas de final do Paulistão. Melhor da fase de classificação, o time tricolor vai enfrentar o Penapolense no Morumbi, no domingo. Mas Rafael Toloi pede respeito ao time do interior.

"Devemos respeitar o nosso adversário, porque eles tiveram méritos para chegar até aqui. Temos que jogar bem, como fizemos contra o Atlético-MG, para deixarmos o Morumbi com o resultado positivo", comentou o defensor.

Com Toloi em campo, o São Paulo tem um aproveitamento de 80% dos pontos no Paulistão. Em 12 jogos, o defensor venceu nove e só perdeu um. "Busco a vitória em todas as partidas. Com determinação, raça e vontade temos condições de vencer. Além disso, nossa equipe tem muita qualidade técnica e isso poderá ser mais um diferencial", disse ele.