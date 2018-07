Rafael Tolói quer recuperar espaço no São Paulo

SÃO PAULO - Depois de perder toda a primeira parte do Campeonato Brasileiro, Rafael Tolói está plenamente recuperado para reforçar a equipe depois da Copa das Confederações. O retorno do defensor acontece quando Lúcio e Paulo Miranda encaixaram uma dupla qye deu segurança à equipe nos primeiros jogos do torneio.

Tolói, que ficou afastado para tratar um estiramento no músculo adutor esquerdo, quer entrar na briga para recuperar a titularidade. "Tive essa lesão que me atrapalhou um pouco, mas me recuperei bem. Fiz todos os trabalhos e consegui treinar bem antes desse período de descanso", afirmou o jogador de 22 anos.

"Vou treinar para reconquistar o meu espaço. Estava jogando bem e sei o quanto é importante ser titular. Quero mostrar o meu trabalho novamente para o Ney Franco e deixar a decisão nas mãos dele. A equipe tem bons jogadores no setor e acredito que será uma briga sadia, como sempre foi aqui", completou o zagueiro.

Ele passa férias em Glória d''Oeste (MT), sua cidade natal, e se reapresenta ao técnico Ney Franco apenas no dia 24, quando chega ao fim as férias do elenco do São Paulo - como só tiveram 20 dias de descanso entre dezembro e janeiro, os jogadores receberam mais 10 nessa pausa para a Copa das Confederações.