Rafael torce por retorno de Neymar na quarta-feira

"Com Neymar, a gente ganha muito ofensivamente. Nas duas vitórias que tivemos sem ele, o time jogou diferente, pegando mais forte e com todos se aplicando mais", disse o goleiro Rafael, que torce pelo rápido retorno do companheiro de time. "Não é porque vencemos duas vezes sem Neymar que ele não faz falta".

O atacante deve fazer uma "maratona" para poder entrar em campo nesta quarta. Seu desembarque no Brasil está previsto para às 5h20 da manhã, em Guarulhos. De lá, ele seguirá direto para a concentração do time no CT Rei Pelé, em Santos. Se estiver em boas condições físicas, pode até começar como titular diante do Atlético.

Não seria a primeira vez que Neymar emplaca dois jogos seguidos para poder defender a seleção e o Santos. Em agosto, ele jogou pelo time de Mano Menezes no amistoso com a Suécia, no dia 15, ainda na ressaca dos Jogos Olímpicos, em Estocolmo. No dia seguinte, comandou o Santos na vitória por 3 a 1 sobre o Figueirense, em Florianópolis.