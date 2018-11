Rafael Traci vai apitar partida entre Vasco x Palmeiras, no domingo

A CBF definiu nesta quinta-feira que o paranaense Rafael Traci, de 37 anos, será o árbitro da partida entre Vasco e Palmeiras, no próximo domingo, em São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo que pode dar o decacampeonato ao time paulista, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari terá a partida medida por um árbitro que costuma dar sorte ao Alviverde.

Traci comandou sete jogos do Palmeiras nas três últimas temporadas e jamais o time perdeu quando ele esteve no apito nessa ocasiões. Foram cinco vitórias e dois empates. No Brasileiro de 2018 o paranaense trabalhou nas vitórias do clube alviverde por 3 a 0 sobre o Bahia, no Allianz Parque, 2 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, e mais recentemente no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã.

O árbitro trabalha como corretor de seguros, mora em Curitiba e está no quadro da CBF desde 2013. Neste ano Traci também atuou como árbitro de vídeo em duas partidas da Copa do Brasil, além da participação em partidas da Série B. Ele terá como assistentes Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta. Se o Palmeiras vencer, garante por antecipação o Campeonato Brasileiro.

O outro jogo decisivo da rodada será entre Cruzeiro e Flamengo, no Mineirão. O árbitro será o gaúcho de 39 anos Jean Pierre Gonçalves Lima, que teve como trabalho recente a atuação na final da Copa do Brasil, entre o próprio time mineiro e o Corinthians. Na ocasião, a partida ficou marcada pela anulação de um gol por decisão do árbitro de vídeo.