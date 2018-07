Rafael Vaz celebra volta por cima no Vasco e diz que recuperou confiança De um dos poucos destaques do Vasco em 2013, Rafael Vaz passou a pouco aproveitado em 2014 e acabou afastado do elenco em 2015. Sua história no clube parecia prestes a terminar, mas bastaram algumas oportunidades nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para ele recuperar a confiança e voltar a ser parte dos planos do técnico Jorginho. No último domingo, por exemplo, ocupou a vaga do suspenso Rodrigo no duelo diante do Joinville.