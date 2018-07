Rafael Vaz chega e promete ajudar Vasco no Brasileirão Depois de uma longa negociação entre Vasco e Ceará, o zagueiro Rafael Vaz finalmente foi apresentado como novo reforço do clube carioca nesta quarta-feira. O jogador chega como mais uma aposta para suprir a saída de Dedé, negociado com o Cruzeiro em abril, e, com personalidade, garantiu que ajudará bastante a equipe ao longo do Campeonato Brasileiro.