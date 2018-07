Rafael Vaz é regularizado e pode reforçar o Vasco Depois de uma longa novela, atrapalhada pela demora do Vasco em pagar o Ceará, o clube carioca finalmente pode contar com o zagueiro Rafael Vaz. O jogador de 24 anos apareceu nesta terça-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e vai ficar à disposição do técnico Paulo Autuori para enfrentar o Internacional, dia 7 de julho, no retorno do Campeonato Brasileiro.