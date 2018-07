Rafael Vaz festeja gol do título, mas não sabe se seguirá no Vasco

Autor do gol de cabeça que garantiu ao Vasco o empate por 1 a 1 com o Botafogo e o consequente título carioca ao time, na tarde deste último domingo, no Maracanã, Rafael Vaz não escondeu a alegria por ter se tornado o improvável herói da conquista cruzmaltina. O defensor substituiu Luan, que se machucou, após o intervalo do clássico e acabou fazendo história para o clube.

"Esse gol representa tudo. Todo mundo sabe, pelo menos minha família sabe o que eu passei, e agora é só comemorar, não tem muito o que falar. Agradecer muito a Deus, pois não foi fácil, mas agora estou muito feliz", ressaltou o jogador, que levou a filha Raphaella Vaz, nascida em outubro do ano passado, ao Maracanã e a exibiu no seu colo na comemoração do título.

Apesar de ter sido o herói vascaíno, Rafael Vaz revelou que ainda não sabe se poderá seguir no clube após o final do seu contrato, que se encerra em junho. O atleta disse que ainda "não foi procurado" para tratar de uma possível renovação do acordo, mas deixou esta incerteza em segundo plano na sua comemoração.

"Quero ficar. Estou feliz no Vasco. A torcida me acolheu muito bem", ressaltou o jogador, que pretende defender o time na Série B do Campeonato Brasileiro, na qual a equipe lutará para retornar à elite do futebol nacional após o rebaixamento sofrido no ano passado. "Enquanto eu vestir a camisa do Vasco, vou honrar da melhor maneira possível", prometeu, lembrando que deixou a renovação do seu contrato na mão de seus empresários.

Vaz está no Vasco desde 2013, mas no ano passado chegou a ficar por quase sete meses encostado no elenco, então dirigido por Celso Roth. Com a chegada de Jorginho ao comando, porém, ele recuperou espaço e voltou a se tornar opção para a equipe.