Rafael Vaz minimiza vantagem do Palmeiras sobre o Flamengo: 'Ainda tem 10 jogos'

Os resultados da 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro não foram bons para o Flamengo. O empate contra o São Paulo aliada à vitória do Palmeiras para o Santa Cruz fizeram o time alviverde abrir três pontos de vantagem para o rubro-negro na ponta da tabela - 57 a 54. O zagueiro Rafael Vaz, no entanto, minimizou o prejuízo do lado carioca e apostou nas rodadas restantes para uma volta por cima flamenguista.

"A vantagem do Palmeiras aumentou, mas seguimos muito confiantes nessa briga. Ainda temos dez jogos pela frente e muita coisa pode acontecer", declarou nesta terça-feira. "O time oscilou um pouco nas últimas rodadas por diversos motivos, mas temos certeza de que estamos no caminho certo."

Nem mesmo os desfalques para a próxima rodada tiram a confiança de Rafael Vaz. Diante do Santa Cruz no próximo domingo, no Pacaembu, o Flamengo não poderá contar com o goleiro Alex Muralha e o atacante Paolo Guerrero, nas seleções brasileira e peruana, respectivamente, além do lateral Jorge e o atacante Leandro Damião, suspensos.

"O grupo é muito forte. São jogadores importantes, mas tenho certeza que quem entrar em campo poderá fazer o trabalho que precisamos", avaliou o zagueiro. "Acho que essa é a chance que eles têm. Com um elenco tão grande, com tanta qualidade, os jogadores ficam à espera de uma oportunidade. Creio que essa seja hora dos companheiros que não vinham atuando mostrarem serviço. Temos confiança total no grupo e sabemos que tudo pode dar certo."

Nesta terça-feira, o técnico Zé Ricardo comandou o primeiro treino da equipe para o duelo contra o Santa Cruz. Foi apenas um trabalho técnico, sem a indicação dos titulares para a partida. A tendência, no entanto, é que o Flamengo tenha no domingo: Paulo Victor; Pará, Réver, Rafael Vaz e Chiquinho; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Éverton, Gabriel e Felipe Vizeu.