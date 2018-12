Rafael vê ano 'muito positivo' do Cruzeiro e espera novas chances

Com o fim do Campeonato Brasileiro no último domingo, o goleiro Rafael fez um balanço da temporada do Cruzeiro em 2018. Graças aos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro, o reserva de Fábio no time celeste considerou que este foi um ano "muito positivo" para o clube.

"Balanço muito positivo. Nós terminamos o ano ganhando dois títulos dos quatro que disputamos e nos outros fomos longe, mas por detalhes, por pouca coisa, não chegamos. Tenho certeza que ano que vem estaremos mais forte e esperamos continuar com esse ritmo na busca pelas conquistas", comentou ao site do clube.

Além dos títulos citados, o Cruzeiro chegou às quartas de final da Libertadores, em que caiu para o Boca Juniors, e terminou na oitava colocação do Brasileirão. Justamente pela conquista da Copa do Brasil, o time mineiro levou a reta final do Campeonato Nacional de forma mais leve, sem grandes ambições, já que estava longe da briga pelo título e também distante da zona do rebaixamento.

Este cenário permitiu que o técnico Mano Menezes e, posteriormente, o auxiliar Sidnei Lobo rodassem bastante o elenco. O próprio Rafael se beneficiou disso e ganhou algumas oportunidades, como no empate de domingo com o Bahia. Agora, ele espera entrar em 2019 desta mesma forma.

"Entraram muitos jogadores que não atuaram durante a temporada, meninos da base com 16 anos de idade, e mantivemos o nível. Fizemos um grande jogo na despedida com o Bahia, que é uma excelente equipe. Então, a turma está de parabéns. Agora, é descansar, porque ano que vem vamos precisar de todo mundo inteiro para aguentar o ritmo", afirmou.