Rafael volta ao Manchester United após 4 meses parado

"Já são mais de três meses sem entrar em campo e isso incomoda qualquer jogador. Não via a hora de voltar a fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Felizmente estou recuperado do problema no ombro e pronto para ajudar o Manchester United na sequência da temporada", comentou o jogador.

Com o foco no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões, o técnico Alex Ferguson vai repetir o que fez nas temporadas anteriores e escalar um time reserva na Copa da Liga. Assim, Rafael vai ter a oportunidade de dividir as laterais do Manchester com o seu irmão Fábio. Os dois têm idade olímpica e boa chance de estarem com o Brasil nos Jogos de Londres, no ano que vem.

A fase de quartas-de-final da Copa da Liga Inglesa é disputada em jogo único. Caso o duelo entre Manchester United e Cystal Palace termine empatado, a vaga será decidida na prorrogação. Se o empate persistir, a classificação será definida na disputa de pênaltis.