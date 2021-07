Rafaelle lamenta eliminação do Brasil e se desculpa por pênalti perdido

Um dos destaques da jornada da seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio-2020, Rafaelle lamentou, em entrevista coletiva, a eliminação do Brasil , nesta sexta-feira, na disputa de pênaltis contra o Canadá valendo vaga para a semifinal. A zagueira da seleção errou sua cobrança e deu a vantagem para as canadenses confirmarem a classificação.

"É claro que fico triste por não ter convertido o pênalti ali no final, mas acho importante valorizar o trabalho do time todo. Ontem (quinta-feira), converti todas as cobranças que fiz no treino, e hoje no jogo não consegui, peço desculpas a todos por isso, mas são coisas do futebol. Saio de cabeça erguida, porque tenho consciência de que dei o meu máximo", disse a defensora do Brasil.

Apesar do erro, Rafaelle diz que o trabalho diário é o mais importante e que "melhorar sempre" é o caminho. "O que fica de mensagem é a dedicação. Eu sempre me dediquei ao máximo e quero passar isso para as meninas. Não somente aqui, mas também nos clubes, é preciso dedicação e profissionalismo. Foi decidido nos detalhes, agora é pensar em melhorar para as próximas vezes", refletiu.

Com a derrota para o Canadá nas quartas, a seleção feminina saiu da competição, acabando com o sonho da primeira medalha de ouro. A equipe da técnica sueca Pia Sundhage ficará na preparação para o próximo ciclo, que inclui as disputas da Copa América e do Mundial de 2023, que será na Austrália.