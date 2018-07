Rafinha admite que Fluminense precisa parar de empatar

A igualdade em 1 a 1 com o Bahia, no último sábado, foi apenas mais um na rotina de empates no Campeonato Brasileiro. Afinal, em seis das últimas nove partidas na competição, o Fluminense deixou o campo com um ponto. Insatisfeito com a situação, o volante Rafinha cobrou o fim dos empates para o time entrar no G-4, grupo dos times que se classificam para a próxima Libertadores, da competição.

"Temos que parar de empatar. Dentro de campo pensamos na vitória, mas às vezes tropeçamos. Estamos em busca para embalar de vez. Os dois jogos que temos agora são importantíssimos. Primeiro temos que pensar no Atlético-MG, buscar o resultado, porque precisamos dos três pontos, e só depois poderemos focar no Internacional", disse, destacando a importância dos jogos desta semana para o Fluminense.

Confirmado como titular no duelo desta quinta-feira com o Atlético-MG, Rafinha avaliou que o confronto será difícil, mas ressaltou que o Fluminense tem chances reais de vencer no Maracanã.

"Estou trabalhando forte o ano todo para conseguir esse espaço. Espero ajudar a equipe, fazer meu melhor futebol e ficar como titular, respeitando os companheiros. Estou focado no trabalho para começar jogando sempre. A partida vai ser complicada, mas nosso time tem força para vencer", comentou.

Em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, o Fluminense fará nesta quinta-feira um confronto direto na luta por uma vaga na próxima Libertadores, pois o Atlético-MG é o quarto, com 43, e será ultrapassado em caso de vitória.