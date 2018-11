Rafinha admite surpresa com convocação e exalta reencontro com campeões olímpicos

Convocado na última segunda-feira para ocupar a vaga do lesionado Casemiro na seleção brasileira, o meia Rafinha Alcântara chegou na última noite à Inglaterra para se apresentar ao técnico Tite. Recebido com festa pelos companheiros, o jogador do Barcelona celebrou a nova oportunidade com a camisa amarela e admitiu ter ficado surpreso com a oportunidade.

"Para mim, é uma honra voltar a ser convocado para a seleção brasileira, um sonho. Realmente, estou muito feliz", declarou à CBF TV. "Eu estava no escritório do meu pai, do meu advogado, conversando com eles sobre coisas da vida. Foi aí que recebi a notícia do Edu (Gaspar). Então, foi uma surpresa muito, muito boa."

Rafinha foi convocado às pressas após a lesão de Casemiro na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo, no último domingo. Este foi o terceiro corte seguido realizado por Tite, uma vez que o lateral Marcelo, também do Real, e o meia Philippe Coutinho, do Barcelona, já haviam sido vetados e dado lugar a Alex Sandro, da Juventus, e Renato Augusto, do Beijing Guoan.

Renato Augusto, aliás, estava ao lado de Rafinha Alcântara na campanha do ouro olímpico da seleção brasileira nos Jogos do Rio, em 2016. Além dos dois, o zagueiro Marquinhos, o volante Walace e os atacante Neymar e Gabriel Jesus são remanescentes da equipe que deu o inédito título ao Brasil.

"Muito legal reencontrar os companheiros com quem ganhamos este título tão importante para o Brasil. Para a gente, que viveu esta experiência, é muito bom rever o pessoal", comentou Rafinha.

Nesta sexta-feira, às 18 horas (de Brasília), a seleção brasileira enfrentará o Uruguai no Emirates Stadium, estádio que pertence ao Arsenal. No dia 20, contra Camarões, às 17h30, o local do amistoso será o pequeno MK Stadium, de propriedade do Milton Keynes Dons, time da quarta divisão inglesa.