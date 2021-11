Rafinha afirma que derrota do Grêmio no Mineirão diante do líder Atlético-MG 'foi um pecado'

O Grêmio jogou de igual para igual com o líder Atlético-MG na noite desta quarta-feira, mas perdeu por 2 a 1, no Mineirão, em confronto atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos mais experientes do elenco gaúcho, o lateral-direito Rafinha deixou o campo chateado e achando injusto o resultado.

"É triste, principalmente quando a gente faz um jogo como esse. Mas estamos de parabéns, pois todos estão vendo nossa garra e determinação. Ficamos tristes por mais uma derrota, mas a gente segue firme", disse o jogador após o final da partida na saída do gramado.

Rafinha não jogou a toalha quanto as possibilidades de rebaixamento para a Série B. Foi além do otimismo ao dizer que o time gaúcho só depende das próprias forças para escapar do descenso.

"Esse grupo aqui é um grupo de vencedor e temos muitos jogos pela frente. Só depende da gente. Foi um pecado, fizemos um grande jogo", completou o jogador.

Em campo, o Grêmio fez uma boa partida, mas cansou de perder gols, principalmente no primeiro tempo com o colombiano Borja. Foram pelo menos três grandes chances que poderiam ter mudado o desfecho do confronto. Com o revés, o Grêmio segue na penúltima posição, com 26 pontos. Sete pontos de distância para o Bahia, 16º e primeiro time fora da zona de rebaixamento.