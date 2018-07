Rafinha Alcântara renova com o Barcelona até 2014

Rafinha, que completará 19 anos em fevereiro, é nascido no Brasil, mas defende as seleções de base da Espanha. Neste ano, assim como o irmão, viu sua carreira deslanchar. Estreou pelo Barcelona B em janeiro e já é o principal jogador da equipe, com cinco gols em 12 jogos na temporada. No último dia 9 de novembro, ele jogou pela primeira vez pelo time principal, entrando no segundo tempo do jogo contra o L?Hospitalet, pela Copa do Rei.

O DNA de grande jogador, aliado à boa estreia que fez, tornou Rafinha desejado por muitos dos maiores clubes da Europa, entre eles o Real Madrid. O Barcelona agiu rápido e renovou com o atleta por três temporadas. Até meados de 2012, a sua multa contratual é de 12 milhões de euros. Em 2013, subirá para 30 milhões. A assinatura do acordo será na segunda.

De acordo com o irmão Thiago, a tendência é que Rafinha atenda o desejo do pai e opte por defender a seleção brasileira, se convocado. Thiago, que também passou por todas as seleções de base da Espanha, estreou no time de Vicente del Bosque em agosto, num amistoso contra a Itália.