Rafinha Alcântara revela ser fanático pelo Flamengo e sonha defender o clube

O meia Rafinha Alcântara revelou que é torcedor fanático do Flamengo e que ficou muito nervoso com a decisão da Libertadores contra o River Plate. jogo em que o Flamengo venceu de virada. O brasileiro que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Celta, disse ainda que sonha defender o clube de coração.

"Todo mundo sabe que sou fanático pelo Flamengo. Penso sim (em jogar no Fla), pois sou torcedor. Acompanho e fiquei muito feliz (com o título da Libertadores), porque tenho muitos amigos no Flamengo", disse o brasileiro, em entrevista ao canal "Que Partidazo".

Para Rafinha, defender a camisa do Flamengo seria como jogar pela seleção. "É um sonho eu poder vestir a camisa da seleção. O Flamengo é uma seleção hoje em dia. Não sei se a curto ou longo prazo, mas sim, é uma vontade", explicou.

"Para essa nova geração, esse campeonato (Libertadores) foi incrível. Eu estava nervoso e meus amigos espanhóis não entendiam. Alguns entenderam que era uma espécie de Champions League. Eles entenderam a importância do jogo e do quanto sou fã desse time. Eles não sabiam que eu era sofredor", explicou.

O contrato de empréstimo de Rafinha com o Celta vai até o fim da temporada 2019-20. Já seu contrato com o Barcelona se encerra em junho de 2021. O brasileiro lembrou de seu sofrimento durante a decisão da Libertadores e contou que seus colegas estranharam a forma com que ele estava torcendo.