Rafinha assina com o Flamengo até 2018 com multa de R$ 130 milhões

SÃO PAULO - O atacante Rafinha, de 19 anos, assinou nesta quarta-feira contrato com o Flamengo até janeiro de 2018. Caso algum clube do exterior tenha interesse no atleta, ele terá de desembolsar 50 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões). Para clubes nacionais, o valor da multa rescisória é de R$ 23 milhões.

O Flamengo tem 50% dos direitos federativos do atleta, que foi levado para a Gávea pelo eterno ídolo do clube, Zico. No domingo, Rafinha vai disputar a semifinal da Taça Guanabara diante do Botafogo, no Engenhão. Com dois gols marcados na competição estadual, Rafinha, que usa a camisa 11, é apontado como a maior revelação do futebol carioca na atualidade. "Estou realizando um sonho meu e também de toda a minha família. Espero retribuir com vitórias e títulos e fazer valer este contrato", disse Rafinha.