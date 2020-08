Rafinha defende novo técnico do Flamengo e pede humildade no time

O lateral Rafinha admitiu neste domingo que o Flamengo não teve uma boa atuação na sua estreia no Campeonato Brasileiro. Além disso, fez questão de defender a estreia do técnico Domènec Torrent, derrotado logo em sua primeira partida no comando da equipe carioca, diante do Atlético-MG, por 1 a 0, no Maracanã.

"Não se pode falar nada do nosso treinador que está trabalhando há menos de uma semana. Ele é um treinador muito vencedor, muito experiente. Sabe o que é ganhar. O Flamengo vai ser o clube a ser batido e todo mundo vai querer ganhar da gente. O time fez por merecer este respeito, mas vai precisar ter humildade para enfrentar todos os adversários", explicou.

Leia Também Arana mantém cautela após vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo

Na beira do campo, Rafinha foi quem mais ouviu as orientações do técnico e garante que fizeram em campo tudo que está programado. "Nós procuramos executar tudo que foi treinado nestes poucos dias. Não foi um jogo que a gente pode falar que o Atlético Mineiro massacrou a gente. Não foi assim. Mereceram a vitória porque fizeram o gol, mas nossa equipe se comportou bem, criou muitas chances e poderia ter marcado."

Por fim, ele comentou como é estranho jogar sem torcida, ainda mais no Maracanã que nos últimos anos tem estado lotado pela torcida flamenguista. "O Flamengo sem a torcida não é a mesma coisa. Todo mundo sabe disso, conhece a força da torcida. É difícil jogar sem torcida, uma experiência complicada, mas vamos ter que superar."

Para o zagueiro Rodrigo Caio, o Flamengo jogou melhor no primeiro tempo, mas perdeu muitas chances. Este teria sido o problema maior nesta derrota inicial. "Tivemos grandes oportunidades no primeiro tempo, mas não finalizamos bem. Chances com roubada de bola perto da área, mas não concluímos bem. Acho que nós fomos bem no primeiro tempo. No segundo tempo, eles adiantaram a marcação e dificultaram a nossa saída de bola. Mas não dá tempo para lamentar e temos que pensar já no próximo jogo", concluiu.

O segundo jogo do Flamengo vai ser contra o Atlético-GO, na próxima quarta-feira, às 20h30, no Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).