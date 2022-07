Rafinha desfalca o São Paulo em visita ao Atlético-GO no Brasileirão

A lista de desfalques do São Paulo para a visita ao Atlético-GO, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, ganhou um novo nome. O lateral-direito Rafinha apresentou sintomas de gripe pela manhã, não participou do último treino e foi cortado da viagem para Goiânia.

A ausência do experiente lateral será suprida pelo jovem português Moreira, recuperado da amidalite que o fez ser cortado da seleção portuguesa sub-18. O garoto trabalhou normalmente e voltou a ficar à disposição de Rogério Ceni. Deve ficar na reserva de Igor Vinícius no Estádio Antônio Accioly.

Leia Também São Paulo inicia preparação para pegar Atlético-GO com retorno de Andrés Colorado aos treinos

No único trabalho visando o jogo contra o Atlético-GO, nesta sábado, Ceni fez um treino técnico e depois dividiu duas equipes de 11 jogadores para aprimoramento tático. O comandante dedicou boa parte das atividades no CT da Barra Funda para finalizações e cobranças de falta.

Sem poder contar, ainda, com Arboleda, Alisson, Nikão, Talles Costa, Gabriel Sara, Colorado, Marcos Guilherme, Caio e Luan, Ceni relacionou pela primeira vez o garoto Rodriguinho, do time sub-20.

O meia de 18 anos trabalhou com o elenco durante toda a semana, em integração entre os profissionais e a equipe sub-20, e acabou chamando a atenção de Ceni, que optou por convocá-lo para a partida do Brasileirão. O São Paulo vem sofrendo com a carência de armadores.