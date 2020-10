Rafinha estreia com assistência, Mbappé faz dois, PSG goleia Nimes e dorme líder

Rafinha Alcântara estreou bem no Paris Saint-Germain, nesta sexta-feira. O brasileiro deu assistência para a abertura do placar na goleada sobre o Nimes, por 4 a 0. Mbappé foi o destaque, com dois gols. O time do poupado Neymar chegou aos 15 pontos e dorme na liderança do Campeonato Francês.

A tranquila vitória do PSG, fora de casa, foi facilitada pela expulsão de Landre com apenas 12 minutos. Antes de dar o genial passe para o gol de Mbappé, Rafinha ainda levou um cartão amarelo, aos 16 minutos.

Leia Também Montpellier revela oito casos de covid entre jogadores, mas deve enfrentar Monaco

Seu grande lance no jogo, porém, ocorreu aos 32. O brasileiro recebeu do goleiro Navas e, do meio-campo, deixou Mbappé livre para abrir o marcador. O atacante surgiu entre os marcadores após a bela assistência, driblou o goleiro e fez 1 a 0.

Na comemoração, o atacante francês exibiu uma camiseta por baixo do uniforme homenageando um pequeno torcedor do PSG, de 8 anos, que luta contra o câncer. "Coragem, Lucas, estou com você", mostrou.

Em vantagem e com um a mais, o PSG só conseguiu construir a goleada, contudo, nos 13 minutos finais. Florenzi ampliou aos 32, Mbappé fez o terceiro aos 38 e Sarabia fechou a conta aos 43.

Allez on rentre maintenant, @KMbappe Le retour de la @ChampionsLeague au Parc , c'est pour mardi soir ! pic.twitter.com/KsldPHleHA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 16, 2020

Ambos com 15 pontos, o PSG supera o Rennes nos critérios de desempate. A equipe de Neymar, poupado pelo desgaste físico, dorme na liderança, mas pode ser superada por Lille e Lens no complemento da rodada.

No outro jogo desta sexta-feira, Dijon e o então líder Rennes ficaram no 1 a 1.