Rafinha exalta trabalho de técnico interino após semana turbulenta no Grêmio: 'Fez milagre'

Um dos melhores jogadores em campo na vitória sobre o La Equidad-COL por 2 a 1, em Porto Alegre, na estreia da Copa Sul-Americana, o lateral-direito Rafinha exaltou o trabalho realizado pelo técnico interino Thiago Gomes no comando dos profissionais do Grêmio. Rafinha disse que o interino foi essencial no trabalho realizado desde a eliminação para o Independiente del Valle, do Equador, na fase preliminar da Copa Libertadores e posteriormente após a demissão do técnico Renato Gaúcho.

"Foi uma semana turbulenta pra gente após ter saído da Libertadores e depois por ter trocado de treinador. Mas o Thiago (Gomes) apareceu neste momento conturbado, deu conta do recado e fez milagre pra gente se recuperar dentro de campo. É um treinador que tem um futuro brilhante pela frente", exaltou o jogador.

O experiente Rafinha também falou sobre o que espera com a chegada de Tiago Nunes, que deverá estrear no final de semana no comando do time gaúcho. "Esperamos que com o professor Tiago Nunes nós possamos seguir vencendo e buscando nossos objetivos na temporada, que só está começando", finalizou.

O Grêmio voltará a campo no sábado para enfrentar o Ypiranga, às 21 horas, em Erechim, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.