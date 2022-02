Rafinha garante que classificação pelo regulamento não é demérito para São Paulo

O lateral Rafinha afirmou que a forma com que o São Paulo conseguiu a classificação diante do Campinense não é demérito de forma alguma. Com o empate por 0 a 0 em Campina Grande, o time tricolor garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil por contar com a vantagem do empate. O jogador exaltou o domínio são-paulino durante os 90 minutos e destacou a dificuldade imposta pela equipe paraibana.

"Não, de forma alguma. Dominamos o jogo e tivemos várias chances. Sofremos no segundo tempo, o que é normal. Buscamos o gol em todo momento, mas a bola não entrou. Jogamos o tempo todo buscando o gol, não tem que lamentar. A equipe está de parabéns. Vamos embora para a segunda fase", afirmou Rafinha logo após o fim do jogo.

Os ingressos disponibilizados para o duelo no estádio Amigão foram esgotados. Rafinha também elogiou o apoio dado pela torcida do São Paulo, que também marcou presença no jogo. Capitão do São Paulo na partida, Rafinha também analisou a postura defensiva adotada pelo Campinense e ressaltou a dificuldade de superar esse tipo de marcação.

"É normal. Começou o jogo e eles baixaram as linhas, é difícil furar o bloqueio. Eles fizeram um bom jogo também. Não tem mais ninguém bobo hoje em dia, não. Tentamos, circulamos a bola, tivemos boas chances, mas é normal. Vamos trabalhar que agora é virar a chave. A gente fica feliz, São Paulo é grandíssimo e onde vai tem torcida. Torcida deu show, é legal ter apoio fora de São Paulo. Feliz, agora vamos para a próxima fase", continuou.

O São Paulo já tem adversário definido para a segunda fase, será a equipe do Manaus, que eliminou o São Raimundo-AM. A próxima fase da Copa do Brasil será em jogo único, no estádio do Morumbi. Desta vez, um empate levará a decisão para os pênaltis. O tricolor do Morumbi agora volta suas atenções para o Paulistão, pelo qual enfrenta o Água Santa antes do clássico contra o Corinthians.