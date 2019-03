Rafinha diz que não tem contrato assinado com o Flamengo

O lateral-direito Rafinha emitiu comunicado para desmentir que tenha contrato assinado para defender o Flamengo. O defensor tem vínculo com o Bayern de Munique válido até o fim de junho, quando termina a temporada do futebol na Europa.

"Em respeito à torcida da Flamengo e ao Bayern de Munique, comunico que não tenho contrato assinado com nenhum clube, por ora, a não ser com o Bayern, clube que defendo há oito anos", publicou Rafinha neste sábado. Em matéria publicada na noite desta sexta-feira, o portal UOL cravou a contratação do jogador.

O lateral-direito aproveitou para agradecer à torcida do Flamengo pelo carinho manifestado em redes sociais, mas reafirmou que não tem nada acertado com o clube carioca nem com qualquer outro.

"Cumprirei meu contrato - com término previsto para o dia 30 de junho - e, em seguida, anunciarei meu novo clube. Agradeço à torcida do Flamengo pelas mensagens. Muito obrigado! Mas ainda não assinei com outro clube, porque até 30/06/2019 eu sou jogador do Bayern de Munique."