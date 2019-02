Rafinha quer ajudar Mano Menezes e vê Cruzeiro forte em clássico

O início de temporada para o meia Rafinha tem sido muito bom. Considerado um dos jogadores que melhor desempenha funções táticas no Cruzeiro, o jogador teve boas atuações no Campeonato Mineiro - já marcou dois gols - e já deu pistas de que será bastante útil dentro do planejamento que o técnico Mano Menezes tem para as competições de 2019.

Experiente e acostumado com jogos decisivos, o meia estrelado destaca que uma vitória no clássico contra o América-MG, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada, é de suma importância para as pretensões do Cruzeiro nesta fase de classificação do Estadual.

"É um clássico e todo clássico é um jogo diferente, ainda mais em se tratando da liderança do campeonato. Um jogo importante, fora de casa, nós precisamos da vitória e o empate não serve pra gente. Temos que fazer uma boa semana de trabalho para conseguirmos o nosso objetivo que é a vitória, para terminarmos na liderança", destacou.

Rafinha é um dos jogadores mais utilizados por Mano Menezes nas partidas, seja como titular ou como opção para entrar em campo no decorrer dos jogos. "Tem vários casos de vários jogadores que são considerados titulares, mesmo ficando no banco. Não ligo para isso. Estou aqui para ajudar. Sempre que eu puder, vou dar o meu máximo para ajudar a equipe do Cruzeiro", garantiu.

"É sempre importante a gente poder contar com força total e botar um problema na cabeça do Mano. Ele que se vire para escalar os melhores. O duro é quando não tem jogadores e tem que improvisar. A gente quer contar sempre com força máxima em um jogo importante como esse, que vale a liderança. Queremos que todos estejam à disposição para que o Mano possa escalar os melhores jogadores para alcançarmos o nosso objetivo", reforçou.