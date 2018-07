Rafinha quer esquecer insucessos recentes para não prejudicar ano do Cruzeiro

O meio-campista Rafinha reforçou, nesta quarta-feira, a importância de o elenco do Cruzeiro esquecer os recentes insucessos na Copa Sul-Americana (eliminação para o Nacional do Paraguai) e Campeonato Mineiro (perda da final para o Atlético) e para não comprometer o rendimento nas competições que o time ainda tem neste ano: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Primeira Liga.

"A gente queria estar em todas as competições. Aconteceram os deslizes, temos que focar nos campeonatos que restam. Obrigação, quem joga no Cruzeiro tem sempre. É uma grande equipe, tem sempre que brigar por títulos. A gente sabe das nossas responsabilidades. Vamos em busca dos campeonatos que nos restam", destacou o atleta em entrevista coletiva nesta quarta.

Rafinha também exaltou a semana livre de trabalho da equipe até o próximo compromisso, domingo que vem, às 19 horas, na Ilha do Retiro, no Recife, diante do Sport, pela segunda rodada do Brasileirão.

"Depois de muito tempo, temos uma semana cheia de trabalho, jogo só no fim de semana, depois outra semana cheia. Importantíssima essa vitória para começar bem o Brasileirão. Os jogadores precisam descansar, e o Mano tem um tempo bom para corrigir os erros que a gente vinha cometendo", disse o meia.

O meio-campista cruzeirense se mostrou ansioso pelo retorno do volante Robinho, afastado da equipe há quase dois meses devido à lesão na coxa direita. Rafinha destacou a amizade e proximidade com o companheiro, também vizinho agora.

"Feliz pelo Robinho, que está quase voltando. É um cara que concentra comigo, faz muita falta. Já, já ele está de volta. (Robinho) Está ansioso (para o retorno). Foi morar lá perto de casa, estamos vindo treinar juntos. Procuro acalmar ele", revelou Rafinha sobre Robinho, que já tem trabalhado no campo, mas ainda não tem data para retornar à equipe.

O Cruzeiro treina em dois períodos nesta quarta-feira na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O técnico Mano Menezes, no entanto, ainda não deverá contar com o novo reforço, Rafael Marques, ex-Palmeiras. O meia-atacante deverá comparecer ainda no período da tarde desta quarta ao CT do clube para realizar exames.