Rafinha rescinde com o Olympiakos e vai voltar ao futebol brasileiro

O lateral-direito Rafinha vai voltar ao Brasil. A passagem pelo Olympiakos, da Grécia, chegou ao fim nesta terça-feira. O clube grego publicou um comunicado em seu site confirmando que o jogador de 35 anos acertou sua saída de forma amigável.

Rafinha ficou apenas quatro meses no futebol grego após ser multicampeão pelo Flamengo e disputou 22 jogos. O contrato do jogador iria até junho de 2022.

"Com sua paixão, habilidade e profissionalismo, ele deu exemplo para todos", escreveu o Olympiakos. "Vai pertencer para sempre à família Olympiakos. A porta do clube estará sempre aberta para ele. Obrigado e boa sorte", concluiu.

Nas redes sociais, o jogador também fez algumas publicações se despedindo da equipe. Rafinha agradeceu ao presidente Evangelos Marinakis e aos torcedores do Olympiakos.

Logo após sua rescisão, os torcedores do Flamengo já se manifestaram nas redes sociais pelo retorno do lateral-direito. Pelo clube, Rafinha conquistou quatro títulos, entre eles o da Libertadores e do Brasileirão.

O jogador já recebeu algumas sondagens de times brasileiros. Além do próprio Flamengo, o Atlético Mineiro pode entrar na disputa por Rafinha. De qualquer forma, o lateral só terá condições de entrar em campo em março por causa da janela de transferências.