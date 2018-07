Rafinha sente dores e Mano Menezes poupa trio em treino do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, levou dois sustos no treino desta sexta-feira, em preparação para o clássico com o Atlético Mineiro, domingo, no Independência. O meia Rafinha sentiu dores ao longo da atividade e o atacante Sassá levou uma pancada em uma dividida durante treino coletivo com reservas e juniores, nesta tarde.

Rafinha sentiu dores musculares na coxa direita, enquanto Sassá sofreu uma pancada no tornozelo. Os dois casos não parecem graves. Ao fim do treino, Mano não revelou o estado físico de ambos, que podem ser opção para o clássico do fim de semana. Ao mesmo tempo, o treinador decidiu poupar Léo, Cabral e Romero.

Sem o trio, que fez apenas atividades na academia, Mano iniciou a preparação da equipe cruzeirense. Mas não indicou qualquer escalação antes do clássico. No entanto, indicou que não deve fazer muitas mudanças em relação aos últimos jogos.

"Vamos manter a linha de trabalho. A escalação, como sempre, sai próxima ao horário do jogo. Certamente não teremos grandes alterações, não tem sentido isso. A equipe vem produzindo bem. Até a forma de corrigir o que não está saindo bem é com a manutenção e o ajuste de alguns detalhes", declarou o técnico.

Ciente das cobranças sobre a equipe, principalmente depois do empate com o Palmeiras, na quarta, Mano pediu ao time que jogue no Independência como faria no Mineirão - pela Copa do Brasil, o time mineiro abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate no placar na etapa final.

"O Cruzeiro está chegando em um patamar de equipe em que pode manter o jeito de jogar tanto dentro quanto fora de casa. É isso que estávamos procurando. Precisamos manter, em circunstâncias diferentes, dentro da partida. Quando estiver vencendo, é saber jogar com o resultado a favor e suportar as dificuldades do jogo. O adversário do outro lado também tem seus méritos. É saber ter comportamentos diferentes com a mesma formação", cobrou.