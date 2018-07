Rafinha troca descrédito por chance no São Paulo

"O Leão está acreditando no meu trabalho, me dando esta oportunidade de treinar em uma equipe que todos sonham. Sempre busquei isso. Chegou este momento e o intuito de todo jogador é poder ajudar ao máximo o clube que defende", comentou o meia.

Rafinha (Rafael Gomes de Oliveira) chegou ao São Paulo aos 12 anos e percorreu todas as categorias de base do clube. Não se destacou, porém. Em 2009 e 2010, nos seus dois últimos anos como júnior, por exemplo, ele só entrou em campo em seis partidas oficiais organizadas pela Federação Paulista. No ano passado, foi emprestado ao Red Bull, time da segunda divisão do futebol de São Paulo. Também teve poucas chances e só jogou cinco jogos.

Durante o segundo semestre de 2011, Rafinha fez parte do Super20 do São Paulo, um grupo de jogadores que não tem idade para jogar na base, nem interessa ao elenco profissional. A equipe, comandada por Marcos Vizolli, ex-técnico do sub-20, treina em Cotia. No fim do ano, o meia-atacante chamou a atenção de Leão em treinos contra a equipe de cima e ganhou a chance de começar a pré-temporada com o elenco principal.

"Cheguei no São Paulo muito novo após fazer um teste. Estou trabalhando sempre para ter uma oportunidade. Ela apareceu agora e espero aproveitar da melhor maneira possível", disse o são-paulino, que descreveu suas qualidades. "Sou um meia-atacante, caindo pelas beiradas com velocidade e movimentação", completou Rafinha.