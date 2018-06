Raí confirma Cueva como desfalque do São Paulo pelo menos até a Copa do Mundo

O São Paulo não terá Cueva à disposição para os duelos contra Bahia e Santos pelo Campeonato Brasileiro, os últimos antes da concentração de selecionáveis para a Copa do Mundo. Nome certo na lista de Ricardo Gareca para a seleção peruana, o meia acompanhará o nascimento de seu segundo filho e, na sequência, irá direto para a concentração antes do Mundial.

Foi o que confirmou o executivo de futebol do São Paulo, Raí, após a vitória tricolor sobre o Rosario Central pela 1ª fase da Copa Sul-Americana, na quarta, no Morumbi. "Ele está preocupado com a esposa. E queremos todos focados no São Paulo. A viagem dele (para o Peru) estava prevista para a próxima semana, mas vai adiantar. Acho difícil ele voltar a tempo do jogo contra o Santos."

Raí descartou que a vitória sobre os argentinos nesta quarta tenha sido uma despedida de Cueva, já que ele é apontado como um dos possíveis jogadores que serão negociados após a Copa do Mundo do São Paulo. "Ele tem contrato até 2012. Então despedida, não. Esperamos que ele faça uma grande Copa do Mundo, que seria bom para todos."