Raí diz que São Paulo precisa mostrar força mental na Libertadores

Bicampeão da Copa Libertadores da América com o São Paulo e atual diretor executivo de futebol do clube, Raí afirmou que o elenco precisa ter força mental para mostrar poder de reação após a derrota de virada por 2 a 1 para o Binacional. O dirigente relatou "clima de tristeza" no vestiário do estádio Guillermo Briceño.

O São Paulo abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com Alexandre Pato. Em seguida, Antony e Pablo desperdiçaram oportunidades claras para ampliar. Na etapa complementar, a equipe cansou na altitude de 3.825 metros acima do mar da cidade de Juliaca, no Peru, e sofreu dois gols.

"Até lucidez acabava faltando pelo cansaço, mas não é desculpa. Deveríamos ter saído com um resultado muito melhor. Temos que mostrar força mental e personalidade para recuperar os pontos perdidos", afirmou Raí.

"O clima é de tristeza, porque sabemos que tivemos chances para ganhar o jogo, criamos mais do que o adversário. Fomos surpreendidos com o gol, não tivemos mais chances para recuperar a acabamos tomando o segundo gol. Mas sem dúvida era para ter matado o jogo no primeiro tempo", acrescentou o dirigente.

Questionado sobre o abatimento demonstrado pelos jogadores após a derrota, Raí respondeu que "é normal". O São Paulo volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira, contra a LDU, do Equador, em partida que será realizada no Morumbi.

"É normal, são pontos importantes que deixamos escapar, sabemos que o time tinha condições de ganhar. Não temos muito tempo, quarta já tem outro jogo da Libertadores e temos que mostrar esse poder de reação. Isso que foi conversado: usar esse golpe para mostrar personalidade", disse.