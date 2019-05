Raí diz que São Paulo tem necessidade maior de brigar pelo Brasileirão

Eliminado no início do ano da Libertadores da América e na última quarta-feira da Copa do Brasil, o São Paulo terá pela frente apenas a disputa do Brasileirão até o fim de 2019. Para o executivo de futebol do clube, Raí, a necessidade de brigar pelo título do campeonato nacional de pontos corridos aumentou.

"Jogar um campeonato só, um time do tamanho do São Paulo, a necessidadede de brigar pelo título é ainda maior. Já seria, agora com mais responsabilidade ainda porque vamos nos concentrar nisso. Vamos correr atrás e estamos confiantes", disse Raí, após a derrota por 1 a 0 para o Bahia que eliminou o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Raí também falou que "dá para adaptar" o planejamento para o restante da temporada. O São Paulo já teve de mudar a estratégia no início do ano, quando foi eliminado pelo Talleres (ARG) na Libertadores.

"Pelo que a gente fez um estudo para adaptar a eliminação do começo do ano, dá para contornar isso, acertar o que tem que acertar nessa parada da Copa América, e partir com tudo para as cabeças no Brasileirão", afirmou.

O São Paulo atualmente é o quarto colocado do Brasileirão, com 11 pontos. Na próxima rodada, a equipe recebe o Cruzeiro no domingo, às 16h, no Pacaembu.